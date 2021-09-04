Dev kaçakçılık operasyonu! 31 bin litre ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt Özel Ekibince Konya'da iki adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
4 Eylül 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 10:44
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt Özel Ekibince Konya'da iki adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.