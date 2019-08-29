Dev limanı Türk şirketi aldı

Dünyada 2’si ticari toplam 17 liman işleten Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Bahamalar’ın başkentinde kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı.

HALKA HİSSE DAĞITILACAK

Nassau Kruvaziyer Limanı’nda gerçekleşen imza töreninde, sözleşmeye imzalar Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis ile Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın nezaretinde atıldı. 2018 yılında 3.7 milyon yolcu trafiğine sahne olan Nassau Kruvaziyer Limanı, Global Ports Holding’in hizmet verdiği yolcu sayısında yüzde 50’lik bir artış sağlayacak. 25 yıllığına işletilecek kruvaziyer limanına 250 milyon dolara varan yatırım yapılacak. Nassau Cruise Port Ltd.’de Global Ports Holding’in ortakları Bahamalar Yatırım Fonu ve bir vakıf olan YES Foundation oldu. 400 bin nüfuslu ülkede yaklaşık 20 bini aşan kişiye fondan hisse alma imkanı verilecek.

KARAYİPLER’E AÇILIYOR

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global Ports Holding tarihi bir gün yaşıyor. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın küresel liman ağımıza katılıyor olması ile birlikte Amerika Kıtası’nda Karayipler odaklı büyüme stratejimizi her seferinde, bir öncekinden daha büyük bir adım atarak başarıyla uyguluyoruz” dedi.