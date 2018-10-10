Dev markalardan güçlü destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) güçlü destek geldi. Bünyesinde İstikbal, Bellona, Alfemo, Pierre Cardin, gibi çok sayıda güçlü markayı bulunduran TMSF bu markalarda yüzde 10’un üzerinde indirime gitme kararı aldı.

MİLLİ BİR DAYANIŞMA

Boydak Holding’in 3. çeyrek sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız” dedi. Yönetimi üstlendikleri tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yapılacağını belirten Gülal, “Milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.

Enflasyonla etkin mücadele ve başarı için ekonomideki tüm paydaşların üzerine düşeni yapmasının, kamunun ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu belirten Gülal, şöyle konuştu: “Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak görevlendirildiği şirketler enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırdır. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekün mücadelede Türkiye´deki mobilya sektörünün lideri Boydak Holding’den İstikbal, Bellona ve Mondi markalarının yanı sıra Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Süvari, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo başta olmak üzere yönetimini üstlendiğimiz tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk.”

SAYI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

TMSF kayyumunda yönetilen bin 12 şirketin bulunduğunu belirten Gülal, bu şirketlerin özkaynak büyüklüğünün 19.9 milyar TL ve aktif büyüklüğünün ise 52.9 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydetti. Söz konusu şirketlerde 46 bin 360 kişinin çalıştığını ifade eden Gülal “Şirket sayımız sürekli değişiyor. Zaman zaman yeni şirketler geliyor zaman zaman da bizim iade etmemiz gereken şirketler oluyor. Dolayısıyla bu sayı sürekli değişiyor” dedi.

Kısa vadede satış yok

Boydak Holding’in satışının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Gülal, “Mahkeme süreçleri bizim dışımızda. Mahkemenin vereceği her karara uymakla mükellefiz. Bu süreçte aslında pek şirket satışı yapmadık. Boydak Holding’in ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu olmadığı için kısa vadede satışla ilgili bir projeksiyonumuz yok. Mahkeme kararının neticelenmesini bekliyoruz” yanıtını verdi. Boydak Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Boydak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alparslan Baki Ertekin ise “Vakıf döneminde yapılan yardımların birçoğunu yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.