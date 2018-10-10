Dev markalardan güçlü destek
TMSF, bünyesinde bulunan çok sayıda markayla enflasyona karşı yürütülen savaşa destek verdi. En az yüzde 10 indirim yapacaklarını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Milli bir dayanışma için biz de elimizi taşın altına koyduk” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) güçlü destek geldi. Bünyesinde İstikbal, Bellona, Alfemo, Pierre Cardin, gibi çok sayıda güçlü markayı bulunduran TMSF bu markalarda yüzde 10’un üzerinde indirime gitme kararı aldı.
MİLLİ BİR DAYANIŞMA
Boydak Holding’in 3. çeyrek sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız” dedi. Yönetimi üstlendikleri tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yapılacağını belirten Gülal, “Milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.
Enflasyonla etkin mücadele ve başarı için ekonomideki tüm paydaşların üzerine düşeni yapmasının, kamunun ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu belirten Gülal, şöyle konuştu: “Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak görevlendirildiği şirketler enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırdır. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekün mücadelede Türkiye´deki mobilya sektörünün lideri Boydak Holding’den İstikbal, Bellona ve Mondi markalarının yanı sıra Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Süvari, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo başta olmak üzere yönetimini üstlendiğimiz tüm şirketlerde en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak milli bir dayanışma içinde enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk.”
SAYI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
TMSF kayyumunda yönetilen bin 12 şirketin bulunduğunu belirten Gülal, bu şirketlerin özkaynak büyüklüğünün 19.9 milyar TL ve aktif büyüklüğünün ise 52.9 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydetti. Söz konusu şirketlerde 46 bin 360 kişinin çalıştığını ifade eden Gülal “Şirket sayımız sürekli değişiyor. Zaman zaman yeni şirketler geliyor zaman zaman da bizim iade etmemiz gereken şirketler oluyor. Dolayısıyla bu sayı sürekli değişiyor” dedi.
Kısa vadede satış yok
Boydak Holding’in satışının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Gülal, “Mahkeme süreçleri bizim dışımızda. Mahkemenin vereceği her karara uymakla mükellefiz. Bu süreçte aslında pek şirket satışı yapmadık. Boydak Holding’in ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu olmadığı için kısa vadede satışla ilgili bir projeksiyonumuz yok. Mahkeme kararının neticelenmesini bekliyoruz” yanıtını verdi. Boydak Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Boydak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alparslan Baki Ertekin ise “Vakıf döneminde yapılan yardımların birçoğunu yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Boydak’ın yıl sonu hedefi 1 milyar kâr
TMSF Başkanı Gülal, bu yıl 85 yeni mağaza açtıklarını ifade ederek, Boydak Holding’in mağaza sayısının bin 490 seviyesinde olduğunu, toplam çalışan sayısının 12 bin 564 olduğunu söyledi. Devraldıkları gün itibarıyla holdingin 364 milyon dolar borcunun bulunduğunu, bu borcun 264 milyon dolarlık kısmını ödediklerini belirten Gülal, yaklaşık 600 milyon TL banka borcunun bulunduğunu ve Boydak Holding tarafında işlerin iyi gittiğini söyledi. Gülal, TMSF kayyumunda olan şirketleri kendilerine devrolunduğundan itibaren milli servet olarak gördüklerini ifade ederek, bu şirketlerde katma değer ve istihdam yaratılmaya devam edileceğini söyledi.
ŞiRKETLERDEN iNDiRiME DEVAM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na her sektörden destek yağıyor. Bakanlığın açtığı ‘enflasyonlamucadele.org.tr’ internet sitesine kayıt yaptırarak indirim yapacağını duyuran firma sayısı 100’ü aştı. Firmalar kayıt yaptırmadan da desteklerini ilan edebiliyorlar. Dün de çok sayıda şirket kayıt yaptırdıklarını duyurdu. Bazı açıklamalar şöyle:
Koç Topluluğu: Yapılan açıklamada “Programı, uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz” denildi.
Yıldız Holding: Ülker Bisküvi, Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve diğer sektörlerde çeşitli kampanyalarla indirim yapacak.
Borusan Holding: Yapılan açıklamada “Uygun ürün ve hizmetlerinde indirime gidecektir” denildi.
Modoko: Modoko Mobilyacılar Sitesi’ndeki mağazalar ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu.
Kale Endüstri Holding: Kilit ve Kale Alarm grubu ürün ve hizmetlerinin tamamında satış fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulayacak.
Tarım Kredi: Gübrede yüzde 10 indirim yaptı. Ayrıca tarım Kredi’nin iştiraki Gübretaş, Tarkim AŞ, Bereket Sigorta AŞ yüzde 10 indirim başlattı.
Uğur: Kayyumla yönetilen Uğur Şirketler Grubu’nun CEO’su Yusuf Öksüzömer “Ürettiğimiz ürünlerde yüzde 10 ile 22 arasında indirim uygulamaya başladık. Çok kapsamlı bir şekilde bu enflasyonla mücadelenin yanındayız” dedi.
Atasay: Şirket, yapılan seferberlik kapsamında gereken indirimi uygulayacağını duyurdu. Atasay’ın Ceo’su Atasay Kamer, “Eğer enflasyonla topyekun mücadele edersek bu konuda kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlayabiliriz” dedi.
MediaMarkt: Belirli teknoloji ürünlerinde indirim yapacak, ayrıca her hafta fiyat güncelleyecek.
Otobüs de ucuzluyor
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım “Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10’dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz” dedi.
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