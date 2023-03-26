Dev petrol hamlesi: Tam 300 bin varil!

Saudi Aramco'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlatıldı.

Ortak girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya, yüzde 51'i Norinco ve yüzde 19'u Panjin'e ait olacak.

Şirketlerin ortak girişimiyle, günlük 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisinin yanı sıra yıllık 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton paraksilen üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi inşa edilecek.

Projenin gerekli onayları almasının ardından, inşaatın 2023 yılının nisan ayından sonra başlaması planlanıyor; rafineri ve petrokimya tesislerinin de 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.



GÜNEY KORE'DE 7 MİLYAR DOLARLIK PROJE



Saudi Aramco, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin Ulsan şehrinde 7 milyar dolarlık Şahin Petrokimya Projesi'nin temelinin atıldığını açıklamıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'de duyurulan ve temeli bugün atılan projenin Saudi Aramco'nun yan kuruluşu olan S-Oil tarafından geliştirildiği belirtilmişti.

Sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının azaltılmasında olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtilen projenin, Saudi Aramco'nun ham petrolü kimyasal maddelere dönüştürme stratejisi için ciddi bir önem arz ettiği aktarıldı.

Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hasan en-Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Şahin Projesi'nin arıtma, kimyasallar ve pazarlama alanında şirketin uluslararası düzeydeki en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirtmişti.

Şahin Projesi, ham petrolü, termal parçalanma yoluyla kimyasal maddelere dönüştürmede Saudi Aramco'nun büyük ölçekteki ilk ticari kullanımını kapsıyor.