Dev proje dev kar! 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi: 728 milyonluk tasarruf

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, son 20 yılda ulaşımın her alanına yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerini belirtti.



Ülkenin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7 gün 24 saat çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, otoyol ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 275 kilometresi ana gövde, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 330 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Tamamı 16 Aralık 2020'de trafiğe açılan otoyolun, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladığını bildiren Karaismailoğlu, otoyolun hizmete açılmasıyla Ankara ile Niğde arası seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğine işaret etti.

Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bu yana otoyoldan 8 milyon 961 bin araç geçiş yaptı. Zamandan yıllık 450 milyon lira, akaryakıt tüketiminden yıllık 278 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 728 milyon lira tasarruf edildi. 57 bin ton karbon emisyon azaltımı sağlandı." bilgisini verdi.

Son 20 yılda otoyol ağını 2 kattan fazla artırarak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" ışığında projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, 2053'e kadar otoyol uzunluğunun 8 bin 325 kilometreye yükseleceğini belirterek şunları kaydetti:



"Türkiye'nin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Yaptığımız her yatırıma bir kulp bulmaya çalışanlara rağmen yolumuzda ilerliyoruz. Biz, Türkiye'nin, milletimizin geleceği için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."