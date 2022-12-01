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Ekonomi

Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: Büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün işareti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir.' dedi.

1 Aralık 2022 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: Büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün işareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum. Fırat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz santralin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden ulaşımın aksamasına engel olduk. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lira.

* Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartları ile yeniden ihya etmekte kararlıyız.

* 2,5 milyarlık yatırımla 1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek. Yaptığımız yatırımlarla tarih boyunca ilmin, sanatın yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz.

* Ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz.

* 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz.

* 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir.

* Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği başladığını görüyoruz.

* Terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun bu dönem artık geride kalmıştır.

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