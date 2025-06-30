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Ekonomi

Dev proje için 7 ülkeyle imzalar atıldı! Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını söyledi. Söz konusu anlaşmayla birlikte Afrika kıtası, Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a bağlanmış olacak.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Dev proje için 7 ülkeyle imzalar atıldı! Türkiye iki kıtayı birbirine bağlayacak
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında Afrika kıtasında bulunan ülkelerle imzaladıkları anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Forum kapsamında "Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi" başlıklı özel oturum gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya'nın bakan, Namibya'nın müsteşar yardımcısı, Fil Dişi Sahili ile Mısır'ın da büyükelçilik temsilcisi düzeyinde katıldığını belirtti.

"AFRİKA AVRUPA'YA UZANAN TİCARET AKIŞINA DOĞRUDAN DAHİL OLACAK"

Uraloğlu, oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki küresel taşımacılık projeleri ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana'dan oluşan 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız. Anlaşmayla Afrika kıtası, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a entegre edilecek. Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacağız. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa'ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak."

  • Afrika Kalkınma Yolu
  • Orta Koridor Entegrasyonu
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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