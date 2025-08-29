Projenin finansmanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ise sonuca ulaşıldığı, 2025 yılı bitmeden projenin başlayacağı öğrenildi.
Aydın merkezde doğu batı aksında yeni projelerin de hazırlandığı bilgisine ulaşılırken, etaplar halinde yapılacak olan imalatlar tamamlandığında Aydın Merkez ulaşım altyapısı tümüyle yenilenmiş olacak.
Uygulama projeleri tamamlanan proje için önümüzdeki günlerde yapım ihalesi gerçekleştirilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın'ın en kritik ulaşım noktalarından birine köklü bir çözüm getiriyoruz. Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımız hem zamandan kazanacak hem de daha güvenli ve konforlu bir trafik akışına kavuşacak" dedi. Başkan Çerçioğlu ayrıca, "Ulaşım altyapımıza yaptığımız bu yatırım, Aydın'ın geleceğine yapılmış bir yatırımdır, devamında da ulaşım projeleri üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.