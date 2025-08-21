İSTANBUL 31°C / 18°C
Ekonomi

Dev projede son viraj! Akkuyu'da plan değişmedi

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye alınmasının 3-4 ay sarkabileceğini ancak 2026 hedefinden sapılmadığını açıkladı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Dev projede son viraj! Akkuyu'da plan değişmedi
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) devreye alınmasında 3-4 aylık gecikme yaşanabileceğini belirterek, "Devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz." dedi.

Likhachev, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom'un uluslararası projelerini anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğünü söyledi.

Alman Siemens şirketinin Akkuyu NGS'ye türbin sevkiyatını aksatmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Likhachev, "Şu anda kayıpların telafi edilme şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin devreye alınması sürecine ilişkin konuşan Likhachev, "3-4 aylık gecikme yaşanabilir. Ancak devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz." dedi.

Rosatom'un Çin ve Hindistan'la nükleer enerji alanında işbirliğini genişletebileceğine işaret eden Likhachev, Çin'de devam eden nükleer enerji santrali inşaatında takvimin ilerisinde devam ettiğini, Hindistan'daki projede ise 3. ünitenin gelecek yıl devreye alınmasının planladığını ifade etti.

Likhachev, Rosatom'un 9 ülkede, inşaat ve sözleşme aşamasında bulunan 30 güç ünitesi bulunduğunu kaydederek, ihracat konusun öncelikleri olduğunu söyledi.

  • Rosatom
  • Akkuyu Nükleer
  • 2026 hedefi

