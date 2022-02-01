Dev projede sona gelindi! Deneme çalışmalarına başlanıldı

IHA 1 Şubat 2022 Salı 10:47 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:47

1994 yılında planlaması yapılan ve çeşitli sebeplerle yapımı sürekli olarak ertelenen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinde, 27 yıl sonra inşa edildi. 2019 yılında proje ve yapım ihalesi gerçekleştirilen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır yapım çalışmaları devam eden Atık Su Arıtma Tesisinde deneme çalışmalarına başlanıldı. Deneme çalışmalarının ardından tesis hizmete alınacak.

TESİSTE 38 BİN METREKÜP SU ARITILACAK

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak. Atık Su Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak.

TESİS, KENDİ ELEKTRİK ENERJİSİNİ KENDİSİ KARŞILAYACAK

47 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metan gazı kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Kurulacak elektrik üretim tesisiyle, Atık Su Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

"YÜZDE 125 GİBİ BİR KİRLİLİK ORANININ OLMASI LAZIM"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Atık Su Arıtma Tesisini gezen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Atık Su Arıtma Tesisinde artık sona geldik. Yaklaşık 10 gün önce tesisi gezmiştim Atık Su Arıtma Tesisimizi, bugün görüyorum ki havuzlarımız dolmuş, atık su bu havuzlarda birikmeye başlamış. Bugün itibariyle bu havuzlara oksijende verilmeye başlanmış. Kirlilik alanımız birazcık yüksek, bunun için bir standart var. Yüzde 125 gibi bir kirlilik oranının olması lazım, şu anda yüzde 150'nin üzerinde, umuyorum ki bir haftanın üzerinde standart bir kirlilik oranına ulaşılacağına inanıyorum. İnşallah bundan sonra Karaçomak Deresinden temiz su aşağı bölgeye akmış olacak. Yeterli sayıda henüz mikro organizmamız, bakterimiz yok, şu an 3'te 1 oranında. 10 gün içerisinde yeterli bakteri oranına sahip olacağız. Bakteri oranı ne demek, çamur havuzlarında Katı Atık'ta belli miktarda bakteri oluşması lazım ki oradan oluşacak gazlar ile enerjimizi üretebilelim. Bu sayede kalan atıkları da yakıt ya da gübre olarak kullanıma hazır hale gelmiş oluruz. Bunun içinde biliyorsunuz orada kurutma panellerimiz var" dedi.

"ÜRETECEĞİMİZ KATI ATIKTA BİN 800 KALORİLİK BİR ATIK OLACAK"

35 derecede çamurda bekleyen katı atıklar belli bir fermantasyona uğramış olacak. Nasıl evdeki evsel atıklarımızı toprağa gömdüğümüz zaman üzerinde bir süre sonra kompos gübre haline geliyor, burada yapılan işlemde aynı işlem görevi görüyor. Burada üreteceğimiz katı atıkta bin 800 kalorilik bir atık olacak. Bunu yakıt olarak ta kullanabiliriz veya gübre olarak ta kullanabiliriz. Tesisimizde artık geri sayım başladı. İnşallah çok kısa sürede devreye girecek, zaten tesisimizde deneme amaçlı arıtma çalışmaları başlamıştı. Bu testleri çok kısa sürede bitirip tesisimizi faaliyete almış olacağız. İnşallah daha erken bir sürede Atık Su Arıtma Tesisimizi bizlere teslim edecekler. Mart ayı içerisinde de tesisimizin teslimini yapacağız. Kastamonu'muz her şeyin en iyisine layık. Bu Türkiye'deki arıtma tesislerin içerisinde son teknolojiyi kullanan tesislerden bir tanesi olacak" diye konuştu.

"YÜZDE 98 SEVİYELERİNE GETİRDİK"

Başkan Vidinlioğlu, "Yaklaşık bedeli 200 milyon Türk Lirası'nı bulan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasına çok kısa bir süre kala böylesi önemli bir projeyi Kastamonumuza ve kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmaktan ötürü gururluyuz. Dünya üzerindeki son teknoloji ürünü olan bu tesisimizi Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz iş birliğinde yüzde 98 seviyelerine getirdik. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kastamonu'muz için hayırlar getirmesini diliyorum. Kastamonu'muz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.