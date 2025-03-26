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Ekonomi

Dev rezerv bulundu! Tam 140 milyon tonluk kaya petrolü keşfedildi

Çin petrol şirketi Sinopec, Şandong eyaletinde 140 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfetti. Söz konusu şirket, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedeflediğini duyurdu.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Dev rezerv bulundu! Tam 140 milyon tonluk kaya petrolü keşfedildi
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Şirketten yapılan açıklamada, Şıngli petrol sahasına bağlı Ciyang kaya petrolü ulusal uygulama bölgesinde, yeni rezerv bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede 140 milyon ton yeni rezervin keşfedildiği ve bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kaya petrolü çıkarıldığını aktardı.

HEDEF 100 MİLYON TON YENİ REZERV

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim ve yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi keşfetmeyi hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü çıkarmıştı.

Büyük miktarda rezervi bulunmasına rağmen kaya petrolü jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

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