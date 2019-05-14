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Dev şehir hastanesi için 8 bin kişi çalışıyor

Başakşehir’de inşa edilen şehir hastanesinin yüzde 53’ü tamamlandı. 2 bin 682 yatakla hastalara şifa dağıtacak olan hastanenin inşaatında 8 bin kişi çalışıyor. Hastane 2020 yılına yetişecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalimdi’ diyerek başlangıcını verdiği dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı süren şehir hastanesi 8 bloktan oluşuyor. Hastane 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek. 

2 BİN SİSMİK İZOLATÖR

10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yapı, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek.  

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI 

İstanbul’un sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yol aldığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek hastane hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “Şu anda yüzde 53 bandındayız. Çalışmalar çok hızlı, çok müthiş bir bina. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği dünyada örnek alınan projeler bizde bu projenin bir an önce bitmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah 2020 sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi. Memişoğlu  Bizim tahminimiz on bin kişi çalışacak. Bu arada şu anda işçi olarak da yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 65 bin kişi günlük olarak hizmet alacak, 80-90 bine kadar günlük kapasiteye sahip. Burası 2 bin 682 yataklı, 89 tane ameliyathanesi olan gerçekten şaheser bir bina” dedi. 

KULLANILAN DEMİR 10 ADET EYFEL’İ GEÇTİ

İnşaatı devam eden hastaneyle ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Hastane projesi kapsamında toplamda 95 bin ton demir kullanımı planlanırken bu rakam 10 tane Eyfel Kulesi ağırlığına eş değer, bina içinde ve cephede kullanılacak toplamda 400 bin metrekare seramik malzemesi ile 50 futbol sahasını kaplamaya yetecek miktarda seramik kullanılacak. Ayrıca, proje kapsamında kullanılacak toplamda 12 bin kilometre kablo yaklaşık olarak dünyanın çapına denk geliyor. Proje kapsamında toplamda 1 milyon metreküp beton kullanılacak olup bu rakam dünyanın en yüksek binası Burj Al Khalifa’da kullanılan betonun 3 katını oluşturuyor. 

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