Dev şirket binlerce yeni personel alacak

AA 14 Mayıs 2021 Cuma 08:10 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 08:10

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği bildirildi.

ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında 75 bin yeni personelin alınacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.