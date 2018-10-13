Dev tesis hazır
Tek noktaya yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan İzmir’deki STAR Rafineri, 19 Ekim’de açılacak. 20 Eyfel Kulesi’ndeki kadar çelik kullanılan tesiste ihracata dönük nitelikli petrol ürünleri üretilecek.
Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına yıllık en az 1.5 milyar dolar azaltması öngörülen ve özel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olan STAR Rafineri, 7 yıllık yapım sürecinin ardından açılışa hazırlanıyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’a ait rafineri, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete alınacak.
İzmir’in Aliağa ilçesindeki PETKİM kampüsü yanında 2011 yılında inşaatına başlanan rafineri, 2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip. Yapımında 17 milyon metreküplük hafriyat çalışmasının yapıldığı rafineride 250 bin ton ile yaklaşık 20 Eyfel Kulesi yapacak kadar çelik kullanıldı.
DENEMELER SÜRÜYOR
Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, toplam yaklaşık 6.3 milyar dolara mal oldu. Açıldıktan sonra ise rafineride doğrudan bin 100 kişi istihdam edilecek. SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut İlter, deneme ve test üretimi süreci devam eden tesisin ocak ayı itibarıyla 10 milyon tonluk kapasiteye çıkacağını belirtti.
JET YAKITI DA ÜRETECEK
“STAR Rafineri, petrokimya ham maddesinin yanında ülke için stratejik öneme sahip dizel, jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerle de ekonomiye önemli ölçüde katkı verecek” diyen İlter, şunları söyledi: “Türkiye’de dizel tüketimi geçen yıl 10.5 milyon tonluk bir üretim oldu ancak tüketim 24 milyon ton civarına ulaştı. Bunun 13 milyon tonu ithalatla karşılandı. Yani geçen yıl tükettiğimiz dizelin yüzde 56’sını ithal etmişiz. STAR Rafineri, 5 milyon tonluk dizel üretim kabiliyetiyle ithalat oranını yüzde 40’ların altına düşürecek. Jet yakıtında da İstanbul Yeni Havalimanı ve turizm sektöründeki büyümeyle birlikte tüketimin hızla artacağı öngörülüyor. STAR Rafineri, 1.6 milyon tonluk üretimiyle Türkiye’nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek.”
TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ
Rafinerinin her yıl petrol fiyatlarına bağlı olmakla birlikte 6-8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturacağını aktaran Mesut İlter, doğrudan yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini, bu özelliğiyle Avrupa’da 3 rafineriden biri olduğunu belirterek “Yatırımların azaldığı bir dönemde devreye alınan bu yatırım SOCAR’ın ve Azerbaycan’ın Türkiye ekonomisine olan güvenini de gösteriyor” dedi.
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