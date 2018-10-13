Dev tesis hazır

Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına yıllık en az 1.5 milyar dolar azaltması öngörülen ve özel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olan STAR Rafineri, 7 yıllık yapım sürecinin ardından açılışa hazırlanıyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR’a ait rafineri, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından hizmete alınacak.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki PETKİM kampüsü yanında 2011 yılında inşaatına başlanan rafineri, 2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip. Yapımında 17 milyon metreküplük hafriyat çalışmasının yapıldığı rafineride 250 bin ton ile yaklaşık 20 Eyfel Kulesi yapacak kadar çelik kullanıldı.

DENEMELER SÜRÜYOR

Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, toplam yaklaşık 6.3 milyar dolara mal oldu. Açıldıktan sonra ise rafineride doğrudan bin 100 kişi istihdam edilecek. SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut İlter, deneme ve test üretimi süreci devam eden tesisin ocak ayı itibarıyla 10 milyon tonluk kapasiteye çıkacağını belirtti.