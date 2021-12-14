Dev ticaret ortaklığı! Türkiye ilk sırada yer aldı

14 Aralık 2021 Salı 14:34 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:34

Rusya'nın Chelyabinsk bölgesi ticaret alanında en çok Türkiye ve Kazakistan ile çalışma gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamada 2021'in ilk 9 ayı için 8,1 milyar dolar değerinde ihracat işlemi yapıldığı belirtildi. Gümrük yetkililerinin yaptığı açıklamada, Çelyabinsk bölgesindeki işletmeler yurtdışından 2,6 milyar dolarlık mal satın alırken, 5,5 milyar dolarlık da ihracat teslimatı gerçekleştirdi. Toplam dış ticaret cirosunun % 2'si ise Türkiye ile yapıldı. Chelyabinsk bölgesi ile Türkiye arasında 933 milyon dolarlık ticaret ortaklığı kurulmuş oldu. Türkiye'nin ardından ise ticarette Çin, Özbekistan, Mısır, Kuveyt, Beyaz Rusya, Almanya ve Vietnam ülkeleri yer aldı.

İLK SIRADA TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN YER ALIYOR

Bölgenin ihracat hacminin büyük oranını oluşturan iki ülkede yer alıyor. İhracatın %16,6'sı Kazakistan ile yapılırken Türkiye ile de %16,6 oranında ihracat gerçekleştirildi. Chelyabinsk Gümrük Başkan Yardımcısı Stanislav Vasev yapılan ihracatlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İhracat esas olarak metallere ve bunlardan elde edilen ürünlere yapıldı. Toplam ihracat hacminin %80'ini, mineral ürünler, makine ve teçhizat kapsıyor. %12 ise gııda ürünleri ve üretimleri için hammaddeler, kimyasal ürünler, kauçuk yurtdışından Chelyabinsk Bölgesi'ne tedarik edildi."