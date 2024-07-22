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Ekonomi

Dev yapı bölgede yükseliyor! Devletin kasasına 345 milyon liralık katkı sağlayacak

45 bin 870 dekar arazinin sulanmasını ve 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılayacak olan Gölecik Barajı için geri sayı başladı. Ülke ekonomisine 345 milyon liralık katkı sağlayacak dev yapı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla inşa ediliyor.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Dev yapı bölgede yükseliyor! Devletin kasasına 345 milyon liralık katkı sağlayacak
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sulama ve içme suyu amacıyla Karacabey'de inşa edilen Gölecik Barajı'nın ülke ekonomisine 345 milyon liralık katkı sağlayacağını belirterek, "Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı ile hükümetimiz Bursa merkezi ve ilçelerinde son dönemde önemli su yapılarını hizmete aldı. Yakın zamanda açacağımız Gölecik Barajı Karacabey ve yöreye önemli katma değer sağlayacak" dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. 'dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gölecik Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ve bu çerçevede şimdiye kadar yaklaşık 637 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 91,00 m kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığını kaydeden Gürkan, "Ayrıca eş zamanlı olarak; Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları (91,00 m kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilmektedir. Su Alma Şaftı cebri boruların montajı devam etmekte olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (91,60m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı (92,00 m kotunda) ve prekast merdiven imalatına (92,10 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmıştır" diye konuştu.

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