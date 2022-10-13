Dev yatırım hizmete açıldı! ''En kıymetli hazine''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan yol ve tüneller, güzergahta eskiden 50 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya düşürdü.

Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan 9,6 kilometre uzunluğundaki yol projesi, yolun yanı sıra 1700 metrelik Assos ve 4 bin 100 metrelik Troya tünellerinden oluşuyor.

Sürücülerden Erol Yıldız, AA muhabirine, yıllarca virajlarıyla "kördüğüm haline gelen yol"da zorluk yaşadıklarını söyledi.

Yeni tünellerle bu sıkıntının ortadan kalktığını belirten Yıldız, "Çok güzel bir yatırım. Yol çok kısaldı, çok rahatladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Sürücülerden Mert Kapucuoğlu da süt ve süt ürünleri ticaretiyle uğraştığını, eskiden Nusratlı rampalarından Edremit Körfezi'ne inişinin en az 45 dakika sürdüğünü anlattı.

Bu sürenin zaman zaman 1 saati geçtiğini kaydeden Kapucuoğlu, "Özellikle ağır vasıtalar geldiğinde trafik çok sıkışıyordu. Bizim için bölge halkı için çok büyük bir yatırım oldu. Merak edip aracımla geçtim. Sanıyorum 5 dakikayı bulmadı bile. Çok kısa sürdü. Eskiden hatalı sollama nedeniyle büyük kazalar da yaşanıyordu. İnsanlar acele ediyorlardı. Arkadaşlarımız da burada hayatını kaybetti. İnşallah artık bunlar yaşanmayacak." diye konuştu.

- "ZAMAN EN KIYMETLİ HAZİNE"

Hüseyin Gül ise zaman zaman Edremit Körfezi bölgesine gittiğini, tünelleri ve yeni yolu çok kaliteli bulduğunu ifade etti.

Gül, şunları söyledi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Ulaşım süresinden ziyade Ayvacık'ta trafik kazalarının önlenmesinde burası önleyici olacaktır. Bu büyük bir hizmettir. Gelecek ve hepimizin geleceği için çok büyük bir yatırım olmuştur. Acil hastaların büyük hastanelere sevki için de çok faydalı olacak. Zaman en kıymetli hazine. Artık bu kayıp zaman ortadan kalkacaktır. 5 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanmış olacak."

Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, bu yatırımın bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirtti.

Tünel konusunun uzun yıllardır gündemde olup konuşulduğunu ancak yeni hayata geçirildiğini anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Sadece ekonomik olarak bakmayalım konuya, manevi olarak bakalım. Birçok can kaybı yaşandı. Tünellerin açılmasıyla maddi ve manevi yönden bölgemiz için büyük kazanç oldu. Ayrıca odamıza kayıtlı esnafımızın büyük bölümü Küçükkuyu'da ticari faaliyetlerde bulunuyor, oradaki bankalarda işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri için daha çok körfez bölgesini tercih ediyorlar. Tünellerin açılmasıyla Ayvacık ve Çanakkale olarak büyük bir kazanç oldu."