Devlet 8 yılda Van’ı yeniden inşa etti
Van’da, 8 yıl önce bugün meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremden sonra devlet şehri yeniden inşa etti. 25 bin 170 konut, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi yapıldı.
Türkiye’nin en yıkıcı depremlerinden birinin meydana geldiği 23 Ekim 2011’de Van, 7.2 şiddetiyle sarsıldıktan sonra ağır hasar aldı. Devlet o günden itibaren Van’a elini uzatarak, Doğu Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birini yeniden inşa etti. 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri yoğun bir çalışma ile silindi.
TESLİMLER BİTTİ
Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.23 Ekim ile 9 Kasım’daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı. Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.
BİLİNÇLİ OLUNMALI
Son yaşanan depremlerle büyük yıkımların yaşandığı Van’da devletin tüm kurumlarının sefer olmasıyla yaraların kısa sürede sarıldığını aktaran Bilmez, “Çok kısa sürede depreminin tüm izleri silindi. Türkiye’de yaşayan herkes Van’ın acısına ortak oldu. 25 bin 570 konut yapıldı. 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır inşa edildi. Tüm bunlarla kent, depremden önceki konumundan daha iyi bir duruma getirildi” dedi.
Deprem bilincinin canlı tutulması için okullarda sürekli eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şunları kaydetti: “Depremde zarar gören binalarımızın büyük bir kısmı yıkıldı. Yaklaşık 3 bin civarında yıkılması gereken yer kaldı. Bunlar da köylerde ve çoğunlukla boş ya da mahkemelik olan yerler. Denetimler de yapılıyor. Depremler bu bölgenin bir realitesi. Yeni depremlerin zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almamız gerekir. Bazen depremlerde balkon ya da pencerelerden atlayan insanların yaralanmaları depremde zarar görenlerin sayısından daha fazla olabiliyor. Bu nedenle deprem bilincini oluşturmamız lazım.”
ERDOĞAN BİZZET İLGİLENDİ
8 yıl önce 23 Ekim 2011’de saatler 13.41’i gösterdiği sırada yaşanan ve merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,. büyüklüğündeki deprem, 26 saniyede kent merkezi ile Erciş ilçesi ve birçok köyde yıkımın yaşanmasına neden oldu. Yaralanan 1673 kişiden 1037’si kara yoluyla, 194’ü ise ambulans uçak ve helikopterlerle başka illerdeki hastanelere ulaştırıldı. Hasar gören kırsal mahallelerde 12 mobil ekip, 11 bin 500 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti sundu. Depremin ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kente geldi. 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı. Kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara barınma ortamı oluşturuldu.
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