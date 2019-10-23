Devlet 8 yılda Van’ı yeniden inşa etti

Türkiye’nin en yıkıcı depremlerinden birinin meydana geldiği 23 Ekim 2011’de Van, 7.2 şiddetiyle sarsıldıktan sonra ağır hasar aldı. Devlet o günden itibaren Van’a elini uzatarak, Doğu Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birini yeniden inşa etti. 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri yoğun bir çalışma ile silindi.

TESLİMLER BİTTİ

Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.23 Ekim ile 9 Kasım’daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı. Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.

BİLİNÇLİ OLUNMALI

Son yaşanan depremlerle büyük yıkımların yaşandığı Van’da devletin tüm kurumlarının sefer olmasıyla yaraların kısa sürede sarıldığını aktaran Bilmez, “Çok kısa sürede depreminin tüm izleri silindi. Türkiye’de yaşayan herkes Van’ın acısına ortak oldu. 25 bin 570 konut yapıldı. 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır inşa edildi. Tüm bunlarla kent, depremden önceki konumundan daha iyi bir duruma getirildi” dedi.

Deprem bilincinin canlı tutulması için okullarda sürekli eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şunları kaydetti: “Depremde zarar gören binalarımızın büyük bir kısmı yıkıldı. Yaklaşık 3 bin civarında yıkılması gereken yer kaldı. Bunlar da köylerde ve çoğunlukla boş ya da mahkemelik olan yerler. Denetimler de yapılıyor. Depremler bu bölgenin bir realitesi. Yeni depremlerin zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almamız gerekir. Bazen depremlerde balkon ya da pencerelerden atlayan insanların yaralanmaları depremde zarar görenlerin sayısından daha fazla olabiliyor. Bu nedenle deprem bilincini oluşturmamız lazım.”