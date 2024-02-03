Başkan Erdoğan'ın asrın felaketinin hemen ardından '1 yıl içinde deprem konutlarını tamamlayacağız' sözü gerçek oldu. Hatay'da yapımına başlanan 46 bin konuttan 7 bin 275 'i bugün depremzedelere teslim edilecek. Başkan Erdoğan yarın Gaziantep'te, hafta içi de Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu ziyaretlerde toplam 41 bin deprem konutu ve 5 bin köy evinin kura çekimi gerçekleştirilecek.

DEPREM KONUTLARININ İLK ETABI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine bugünden itibaren başlanıyor.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.