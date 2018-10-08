Devlet çiftçiye destek verdi, işlerini kurdular
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hükümetin Genç Çiftçi Projesi kapsamında verdiği desteklerden faydalanarak iş kuran çiftçilerle Kızılcahamam’da bir araya geldi.
Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, sağlanan desteklerle oluşturulan ekili alanları da gezerek bilgi aldı. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada “İnsanımızın toprağından ayrılmaması Türkiye’nin ve dahası dünyanın gıda güvenliği, arz güvenliği açısından çok önemli. Birilerinin mutlaka bu sektörde olması lazım” dedi. Çiftçiler devlet destekleriyle kurdukları işten memnun olduklarını belirterek, hikayelerini anlattı.
‘MANDIRA KURACAĞIM’
Genç kadın çiftçilerden İlknur Bostancı ise 8 yıl önce eşinden boşandığını ve 10 yaşındaki kızıyla köyüne, ailesinin yanına Kızılcahamam’a yerleştiğini belirterek “Devlet desteğiyle 6 büyükbaş hayvan aldım. Mandıra kurmayı düşünüyorum” diye konuştu.
KÖYÜNÜZE GERİ DÖNÜN
İnceyağız Mahallesi Muhtarı İbrahim Sütçü, mahallesindeki pek çok çiftçi gibi kırsal kalkınma desteklerinden faydalandığını söyledi. Devletin destekleriyle hayata tutunduğunu ifade eden Sütçü, “100 hibe alarak 504 metrekare sera kurduk. Param olsa da şehirde böyle rahat yaşayamam. Köyü, toprağı olan gençler şehirlerde asgari ücrete durmasın. Şu an asgari ücretlinin bir ayda aldığını bir haftada kazanıyorum ve burada hayat pahalı değil” dedi.
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