Devlet çiftçiye destek verdi, işlerini kurdular

Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, sağlanan desteklerle oluşturulan ekili alanları da gezerek bilgi aldı. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada “İnsanımızın toprağından ayrılmaması Türkiye’nin ve dahası dünyanın gıda güvenliği, arz güvenliği açısından çok önemli. Birilerinin mutlaka bu sektörde olması lazım” dedi. Çiftçiler devlet destekleriyle kurdukları işten memnun olduklarını belirterek, hikayelerini anlattı.

‘MANDIRA KURACAĞIM’

Genç kadın çiftçilerden İlknur Bostancı ise 8 yıl önce eşinden boşandığını ve 10 yaşındaki kızıyla köyüne, ailesinin yanına Kızılcahamam’a yerleştiğini belirterek “Devlet desteğiyle 6 büyükbaş hayvan aldım. Mandıra kurmayı düşünüyorum” diye konuştu.