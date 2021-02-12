Devlet desteğiyle hem hayvan varlığı arttırılacak hem göç önlenecek

AA 12 Şubat 2021 Cuma 12:06 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:06

Van Valiliği öncülüğünde, hayvancılığın geliştirilmesi, terör nedeniyle boşaltılan mahallelerin yeniden canlandırılması, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için hayata geçirilen proje, bölgedeki besicilerden büyük ilgi gördü.

Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteklediği projeden yararlanmak için şu ana kadar il genelinde 1000 kişi müracaat etti. Başvuru yapanlar arasında belirlenen şartları taşıyan üreticilere Ziraat Bankasınca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

Projeyle, yörede koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması sağlanacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, projenin amacına ulaşmasıyla bu sayının daha da artırılması amaçlanıyor.

- "BİR SÜRE SONRA TARIMA, HAYVANCILIĞA KAPALI YAYLAMIZ KALMAYACAK"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın küçükbaş hayvancılıkta ülkenin en önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Projeyle bölgedeki hayvancılığın geliştirileceğini, meraların canlanacağını vurgulayan Bilmez, "Projeye başvurulan ekim ayına kadar devam edecek. Bu proje sayesinde küçükbaş hayvan sayısının en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ciddi anlamda talep ve ilgi var." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde köylerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, şehir merkezinde yaşayanlar arasında köylerine dönmek isteyenlerin sayısının arttığını anlatan Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje sayesinde bölgede hayvancılık yapanların sayısı da artacak. Bölge terörden arındıkça yaylaların daha çok hayvancılığa açılması söz konusu olacak. İnşallah bir süre sonra tarıma, hayvancılığa kapalı yaylamız kalmayacak. Güvenlik güçlerimiz bütün sahada güvenliği tesis etti. Terör bittikçe bölgede tarımın, hayvancılığın, turizmin daha çok gelişeceğine inanıyorum. Van için çaba sarf eden başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

- "VAN'DA HAYVAN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ OLACAK"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise projenin amacına ulaşmasıyla küçükbaş hayvancılıkta "Merkez Bankası" konumunda olan Van'da hayvancılığın daha da gelişeceğini belirtti.

Desteklemeler sayesinde hayvan varlığının artacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Küçükbaş hayvan bakımından ülke genelinde yaşanan kırmızı et açığı da ithalata bağlı kalmadan kapanacaktır. Projeyi destekliyoruz. Daha çok kişinin yararlanması için tanıtıma ağırlık verilmesi gerekiyor. Van Valimiz ile yaptığımız istişareler ve yetiştiricilerimizden topladığımız talepler sonucunda Van ili Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile 1 yaş üzeri olan küpesiz küçükbaş hayvanlarımızın tek sefere mahsus olarak cezai işlem uygulanmadan küpelenmesi hususunda karar alınmıştır. Sayın Valimize, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ederim."

