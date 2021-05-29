Devlet desteğiyle işlerini büyüttü... Batman'da üretiyor, dünyaya satıyor

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33

Batmanlı iş insanı Recep Üleç, 10 yıl önce OSB'de satılan bir fabrikayı devralarak işlenmiş mermer üretimine başladı. 2011'de fabrikayı devraldığında 10 kişiyi istihdam eden Üleç, son teknoloji makineler alarak işini büyüttü, istihdam ettiği kişi sayısını 50'ye çıkardı.

Batman'da mermer olmamasına rağmen Elazığ, Afyon, Muğla, Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından getirilen ham mermer bloklarını fabrikada işleyen Üleç, ürünlerinin tamamını yurt dışına gönderiyor.

- GEÇEN YILIN CİROSU 1 MİLYON DOLARI AŞTI

Ahmetoğulları Mermer Fabrikası sahibi Recep Üleç, AA muhabirine, 5 bin metrekare kapalı, 16 bin 250 metrekare açık alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Günlük 500 metrekare, aylık ise toplam 13 bin metrekare mermer işlediklerini bildiren Üleç, kaliteye çok dikkat ettiklerini, en iyi şekilde üretim yaptıklarını belirtti.

Üleç, Irak, Libya, Tunus, Suudi Arabistan, Azerbaycan başta olmak üzere 20 ülkeye satış yaptıklarını ifade etti.

Geniş bir ürün yelpazesinde, son teknoloji makinelerle üretimlerini sürdürdüklerini dile getiren Üleç, geçen yıl 1 milyon dolardan fazla ciro yaptıklarını, bu yıl hedeflerinin en az 1,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

- DEVLET DESTEĞİYLE İŞİNİ BÜYÜTTÜ

İşini geliştirmesinde devletin destek ve teşviklerinin büyük katkısı olduğunu anlatan Üleç, şöyle konuştu:

"Devletimizin teşvikleri var. Özellikle personel primleri konusundaki desteği bizleri rahatlattı. Salgın sürecinde de personele destekte bulunuldu. Devletimizin teşvikleriyle kendimizi daha güvende ve daha güçlü hissediyoruz. Hedefimiz Batman'da üretilen mermeri dünyanın dört bir yanına ihraç ederek dünya markası olmak."

Fabrikada ustabaşı olarak çalışan Ercan Öngün de yaklaşık 20 çeşit mermer işlediklerini ve talep doğrultusunda belirlenen ölçülerde mermerleri keserek ihracata hazır hale getirdiklerini anlattı.