Devlet hesaplarında Maastricht yakalandı

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 303 milyar 69 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35 olarak hesaplandı. Söz konusu oran 2017’de yüzde 34,2 idi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon liraya, gelirlerin GSYH içindeki payı da yüzde 32,2’ye yükseldi.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görülürken, genel devlet hesabı 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955.9 milyar liraya çıktı. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında yüzde 47.8 iken geçen yıl yüzde 44’e düştü.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme takvimi belli oldu. Buna göre, bütçe teklifi bugün Komisyon’a sunulacak. Bütçenin sunumunu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına 2 hafta ara verilecek. Komisyon’da, 6 Kasım’da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak, takvime göre 29 Kasım’da bütçehih Komisyon aşaması tamamlanacak.