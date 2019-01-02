Devletteki sosyal adaleti şirketler de uygulamalı
Global Yatırım Holding’in patronu Kutman adil gelir dağılımı için devletin uyguladığı sosyal adalet sistemini şirketlerin de hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Kutman “Uygulamayarak büyük hata ediyorlar” dedi.
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Türkiye’de gelir dağılımının adil olmadığına işaret ederek, bu noktada iş dünyasına görevler düştüğünü, maaşı düşük olan alt kademenin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Siz ne kadar para kazanırsanız kazanın, gelir dağılımı dengeli olmazsa huzursuzluk yaşarsınız” diye Kutman, “Şimdi asgari ücretle çalıştıran fabrikalar diyecek ki ‘biz batarız’. Bu yalan, hiçbir şekilde batma şansları yok.” ifadelerini kullandı.
BES’TEN ÇIKIŞA ENGEL
Devletin uyguladığı sosyal adalet sistemini, şirketlerin de hayata geçirmesi gerektiğine işaret eden Kutman, “Uygulamayarak çok büyük hata ediyorlar. Bizde sandık usulü bir uygulama da var. Çalışanlar bu fona 100 lira koyuyorsa, 100 lira da biz ekliyoruz. Bu çok önemli bir uygulama. Şirketlerin de bu tarz bir uygulama yapması lazım. Bu kapsamda BES’de önemli ama buradaki çıkış hakkının kaldırılması lazım. Çünkü Türkiye’nin sermaye birikimine ihtiyacı var” şeklinde konuşmasını tamamladı.
YATIRIMA 2 MİLYAR
Gelecek yıl hedeflerine değinen Mehmet Kutman, şunları kaydetti: “2019’da iki şey yapacağız; Bunlardan biri limanlarımızı mutlaka ama mutlaka inorganik büyütmeye çalışacağız. Orada 2019 için organik olarak yaklaşık 1 milyar lira bütçe hedefliyoruz. İnorganik olarak bu rakama 1 milyar lira daha ekleyebiliriz. İkinci olarak doğal gaz, enerji alanına odaklanacağız. Büyümemizin bir kısmı da buradan gelecek. Bizim biyokütle santrallerimiz bitti, teker teker devreye giriyor. Onlarda yüzde 100’e yakın büyüme olacak. Doğalgaz işlemlerimizde de Naturelgaz’da zannediyorum yüzde 40’a yakın bir büyüme söz konusu olacak. Liman yatırımlarını çok önemsiyoruz.”
Hayalim Snapchat gibi bir şirket çıkarmak
Mehmet Kutman gelecek yıl limanları inorganik büyütmeye ve enerji alanına odaklanacaklarını belirterek, ayrıca teknolojiye de yatırım yapacağını söyledi. Türkiye’nin geleceğinin teknoloji alanında olduğunu belirten Kutman, “Türkiye’de gençler Instagram ve Facebook karışımı muazzam bir şey üretmiş, onu inceleyeceğim ve yatırım yapma ihtimalimiz çok yüksek. Düşünsenize Türkiye’den böyle bir şirket çıkıp dünyaya açılıyor, hiç belli olmaz. Neticede bu yaratıcılık ve çalışma işi. Teknoloji şirketini Türkiye çapında yapmak kolay ama benim gönlüm istiyor ki dünya çapında Türkiye’den bir şirket çıksın ama yok, bulamıyoruz. Bunu durmaksızın arıyorum. Hayattaki en büyük hayalim limanlara 10-15 tane daha katabilmek ve Facebook olmasa bile Snapchat gibi bir şirketi Türkiye’den çıkarabilmek” dedi.
Uzak Doğu’da 7 proje takip ediyoruz
Kutman, Amerika kıtasında 7 ada ülkesinden liman almaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini, bunlardan biri olan Antigua’da ön sözleşme imzaladıklarını söyledi. Kalan 6 tanesi ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kutman, “Bunlar bizim için hedef olmaya devam ediyor. Almak için uğraşıyoruz. Bunlar dışında Uzak Doğu’da projeler takip ediyoruz. Tayland ve Malezya’da 3, Japonya’da 4 tane takip ettiğimiz proje mevcut. Takip ettiğimiz bu projelerden 4’ünü hayata geçirip liman yatırımına dönüştürebilirsek bizim için büyük başarı. Çünkü bunlar çok yoğun çalışma ve emek isteyen işler” dedi. Enerji sektörüne yönelik yol haritalarının 2019’un ikinci çeyreğinde belli olabileceğini anlatan Kutman, “Şu anda varlıkları inceleme aşamasındayız. Bizim baktığımız bütün varlıklarda kontrol bankalara girmemiş de olsa şirketin tüm özkaynakları eridiği için bir nevi kontrol bankalarda” diye konuştu.
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