Devletteki sosyal adaleti şirketler de uygulamalı

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Türkiye’de gelir dağılımının adil olmadığına işaret ederek, bu noktada iş dünyasına görevler düştüğünü, maaşı düşük olan alt kademenin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Siz ne kadar para kazanırsanız kazanın, gelir dağılımı dengeli olmazsa huzursuzluk yaşarsınız” diye Kutman, “Şimdi asgari ücretle çalıştıran fabrikalar diyecek ki ‘biz batarız’. Bu yalan, hiçbir şekilde batma şansları yok.” ifadelerini kullandı.

BES’TEN ÇIKIŞA ENGEL

Devletin uyguladığı sosyal adalet sistemini, şirketlerin de hayata geçirmesi gerektiğine işaret eden Kutman, “Uygulamayarak çok büyük hata ediyorlar. Bizde sandık usulü bir uygulama da var. Çalışanlar bu fona 100 lira koyuyorsa, 100 lira da biz ekliyoruz. Bu çok önemli bir uygulama. Şirketlerin de bu tarz bir uygulama yapması lazım. Bu kapsamda BES’de önemli ama buradaki çıkış hakkının kaldırılması lazım. Çünkü Türkiye’nin sermaye birikimine ihtiyacı var” şeklinde konuşmasını tamamladı.

YATIRIMA 2 MİLYAR

Gelecek yıl hedeflerine değinen Mehmet Kutman, şunları kaydetti: “2019’da iki şey yapacağız; Bunlardan biri limanlarımızı mutlaka ama mutlaka inorganik büyütmeye çalışacağız. Orada 2019 için organik olarak yaklaşık 1 milyar lira bütçe hedefliyoruz. İnorganik olarak bu rakama 1 milyar lira daha ekleyebiliriz. İkinci olarak doğal gaz, enerji alanına odaklanacağız. Büyümemizin bir kısmı da buradan gelecek. Bizim biyokütle santrallerimiz bitti, teker teker devreye giriyor. Onlarda yüzde 100’e yakın büyüme olacak. Doğalgaz işlemlerimizde de Naturelgaz’da zannediyorum yüzde 40’a yakın bir büyüme söz konusu olacak. Liman yatırımlarını çok önemsiyoruz.”