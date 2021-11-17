Devrim gibi keşif! Geleceğin petrolü olacak

Star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:04

St. Petersburg Üniversitesi'nde kristal uzmanı Stanislav Filatov'un başında bulunduğu bir araştırma ekibi mineraller dünyasında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki 1970'lerde ve 2010'larda yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından ortaya çıkan türünün tek örneği mineraller keşfedilmişti. Keşfedilen Petrovite mineralinin yeni nesil pillerde kullanılabileceği açıklandı.

PETROVİTE, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILABİLECEK

Petrovite, elektrikli araçlardan iş makinelerine, güneş enerjisinden yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjilerinin depolanmasına kadar birçok konuda kullanılabilecek. Karbon salınımı nedeniyle oluşan hava kirliliğine de çözüm olacak mineralin çevreci özelliği dikkat çekiyor.

EKONOMİK ALTERNATİF OLACAK

St. Petersburg Üniversitesi, Petrovite'nin gözenekli bir çerçeve oluşturan oksijen atomları, sodyum kükürt ve bakırdan oluştuğunu duyurdu. Küçük sodyum atomlarının hareket edebileceği kanallarla birbirini bağlayan Petrovite'in, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere ekonomik bir alternatif olabileceği belirtildi. Bir tür şarj edilebilir pil olan sodyum iyon pillerin bileşeni olarak insanlığa yararlı olabileceği aktarıldı.

Araştırmacılar pil geliştirmede kullanılmak üzere laboratuvarda aynı yapıya sahip bir bileşik sentezlemeyi araştırabileceklerini söyledi. İnsanların evlerindeki aletleri çalıştırmaya kadar birçok konuda hayatı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.