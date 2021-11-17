İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,4399
  • EURO
    11,8134
  • ALTIN
    624.077
  • BIST100
    1694.15
Ekonomi

Devrim gibi keşif! Geleceğin petrolü olacak

Geleceğin petrolü olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. Rusya'da St. Petersburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada Petrovite adlı minarelin yeni nesil pillerde kullanılacağı açıklandı. Türünün tek örneği olan Petrovite günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere ekonomik bir alternatif olabileceği belirtildi.

Star.com.tr17 Kasım 2021 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:04
ABONE OL

St. Petersburg Üniversitesi'nde kristal uzmanı Stanislav Filatov'un başında bulunduğu bir araştırma ekibi mineraller dünyasında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki 1970'lerde ve 2010'larda yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından ortaya çıkan türünün tek örneği mineraller keşfedilmişti. Keşfedilen Petrovite mineralinin yeni nesil pillerde kullanılabileceği açıklandı.

PETROVİTE, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILABİLECEK

Petrovite, elektrikli araçlardan iş makinelerine, güneş enerjisinden yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjilerinin depolanmasına kadar birçok konuda kullanılabilecek. Karbon salınımı nedeniyle oluşan hava kirliliğine de çözüm olacak mineralin çevreci özelliği dikkat çekiyor.

EKONOMİK ALTERNATİF OLACAK

St. Petersburg Üniversitesi, Petrovite'nin gözenekli bir çerçeve oluşturan oksijen atomları, sodyum kükürt ve bakırdan oluştuğunu duyurdu. Küçük sodyum atomlarının hareket edebileceği kanallarla birbirini bağlayan Petrovite'in, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere ekonomik bir alternatif olabileceği belirtildi. Bir tür şarj edilebilir pil olan sodyum iyon pillerin bileşeni olarak insanlığa yararlı olabileceği aktarıldı.

Araştırmacılar pil geliştirmede kullanılmak üzere laboratuvarda aynı yapıya sahip bir bileşik sentezlemeyi araştırabileceklerini söyledi. İnsanların evlerindeki aletleri çalıştırmaya kadar birçok konuda hayatı kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.