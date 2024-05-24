Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi.