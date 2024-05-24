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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz' dedi.

24 Mayıs 2024 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi.

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