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Ekonomi

''Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek''e 3 ödül

Türk Telekom'un 'Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek' temalı 2022 faaliyet raporu, rapor derecelendirme ödüllerinden ARC Awards'tan, telekomünikasyon sektöründe 3 farklı kategoride ödül aldı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
''Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek''e 3 ödül
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un 2022 yılına ait "Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek" temalı faaliyet raporu, Kapak Fotoğrafı/Tasarımı ve Baskı & Üretim kategorilerinde onur ödülüne layık görülürken, İç Tasarım kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Dijitalleşme çalışmalarını yansıtan tema sayfalarının yanı sıra, şirket hedeflerine yönelik önemli öngörülerin sunulduğu rapor, Türk Telekom'un çevik yapısıyla, bugünün ve geleceğin lider dijital şirketlerinden biri olma özelliğini vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, değer üreten anlayışları ile pek çok alanda olduğu gibi finans alanında da öncü rollerini sürdürdüklerini belirtti.

Aktan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürürken, bu kapsamda hem şirketimizi hem ülkemizi uluslararası arenaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Türk Telekom olarak faaliyet raporlarımız, yatırımcı ve paydaşlarımızla aramızdaki iletişim dilinin en somut göstergesi. Bu nedenle, faaliyet raporlarının değerlendirildiği, alanındaki en prestijli programlardan biri kabul edilen ARC Awards'ta ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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