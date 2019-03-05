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Dijital KOBİ’lere destek başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugünden (dün) itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ’lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz, ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil” dedi.

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Aydın’daki programında konuşan Varank, desteklerle ilgili şunları söyledi: “Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ’lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz, ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde. Başlattığımız programlarla sanayimizin rekabet gücünü artırıyor ve teknolojik değişimin getirdiği risklere karşı temellerimizi sağlamlaştırıyoruz. Son dönemde uyguladığımız politikalar, üretimin öncü göstergelerine de olumlu yansıdı. Hem reel kesimde hem de ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018’de ülkemize 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. 2017’ye göre yüzde 13’lük bir artış bu. Tek başına bu gelişme bile 

TEKNOFEST BAŞARISI 

Varank, attıkları adımlarla milli teknolojinin güçlü sanayi vizyonuyla şekillendiğini belirterek “Savunma sanayindeki başarımız ortada. TEKNOFEST başvuruları açıklandı. Şimdiye kadar 6 bin 774 takım başvurdu, yani bir önceki seneye göre yüzde 60’lık bir artış söz konusu. Türkiye’nin çok önemli bir potansiyeli var” dedi.      

Yazıcıoğlu’nun projesine sahip çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın kent merkezine 5 yıldızlı bir termal turizm tesisi kazandırılması için dönemin Aydın Valisi merhum Vali Recep Yazıcığlu tarafından hazırlanan ve yılan hikayesine dönen projeye destek sözü vererek, “Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun da bize emaneti 5 yıldızlı termal oteli kent merkezine kazandıracağız” dedi.

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