Direktör Triantafillos: Türkiye pazarı pek çok uluslararası şirket için önemli

Salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen küresel fuarcılığın 2024'te yaralarını hızla sarması ve önceki ritmini yakalaması bekleniyor.

AA muhabirinin Fuar ve Etkinlik Merkezleri Pazar Raporu'ndan derlediği verilere göre, küresel fuarcılık pazarının 2023 ve 2030 yılları arasındaki dönemde önemli oranda yükseleceği tahmin ediliyor.

Son iki yıldır istikrarlı bir oranda büyüyen pazarda kilit oyuncular tarafından stratejilerin benimsenmesinin çoğalmasıyla küresel fuarcılık pazarının öngörülen seviyede yükseleceği öngörülüyor.

Raporda, 2022'de 19,7 milyar dolar olarak tahmin edilen küresel fuarcılık pazarının hacminin, 2022-2030 analiz döneminde yüzde 15,1'lik bir yıllık bileşik büyüme ile 2030'a kadar 60,7 milyar dolar revize büyüklüğe ulaşacağı düşünülüyor.

Küresel fuar pazarına Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin daha fazla katkı sağlamasının öngörüldüğü araştırmada, teknolojik yenilik ve ilerleme, tüketici davranış analizi ve pazar dinamiklerinin önem arz etmesi bekleniyor.

Raporda, tüketim malları ve perakende, konaklama, enerji, otomotiv ve taşımacılık, endüstriyel ve eğlence sektörüne yönelik artan talebin, sergi ve etkinlik merkezlerinin büyümesini doğrudan, fuarcılık sektörünün ise dolaylı olarak etkilediği aktarılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan fuar takvimine göre bu yıl 348 fuar gerçekleştirilecek. Her ay yapılan güncellemelerle bu fuarların sayısının daha da artması öngörülüyor. Fuarların çoğunluğu şubat, mayıs, ekim ve kasım aylarında yapılacak.

Takvime göre, bu yıl düzenlenecek fuarların 246'sının ulusal, 102'sinin uluslararası olması planlanıyor. Fuarların 195'i İstanbul'da, 34'ü İzmir'de, 20'si Antalya'da, 15'i Ankara'da düzenlenecek. Diğer fuarlar Anadolu'nun çeşitli illerinde yapılacak.

- "TÜRKİYE, FUARCILIK SEKTÖRÜNDE DE BÜYÜK BİR ÜLKE"



Deutsche Messe AG Hannover Messe Global Direktörü Basilios Triantafillos, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sektörde işbirliğinin geçmiştekinden çok daha önemli olduğunu belirterek, bunu artırmak için kişisel temas halinde olunması gerektiğini ifade etti.

Triantafillos, sektörde ve fuarlarda göz göze temasın ürün satışı ve pazarlanması minvalinde önemine işaret ederek, "Güven bence en önemli şeylerden biri ve bu nedenle hangi sektörde olursa olsun ticaret fuarlarının bundan daha önemli olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Kovid döneminde zorunda kalınan dijital fuarlarda zayıflayan iletişim ve işbirliğinin salgın öncesi ritmini yakalandığını dile getiren Triantafillos, Türkiye'nin fuarcılık sektöründe de büyük bir ülke olduğunu kaydetti.

Triantafillos, Türkiye pazarının pek çok uluslararası şirket için de önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin fuarcılık sektöründe de Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir bağlantı köprüsü olarak önemine dikkati çekti.

- "TÜM FUARLARIN SAYISINI ELE ALDIĞIMIZDA HER YIL 5 BİN CİVARINDA FUAR DÜZENLENİYOR"



Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü de salgının fuarcılık sektöründe çeşitli değişikliklere neden olduğunu, salgın nedeniyle birçok büyük etkinlik ve fuarın iptal edildiğini veya ertelendiğini belirtti.

Salgın sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma olduğunu dile getiren Ersözlü, son birkaç yılda Çin'deki lojistik krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması, Avrupa Birliği ülkelerinin vize kısıtlamaları gibi çeşitli olumsuz gelişmelerin yaşandığını anımsattı.

Ersözlü, "MENA bölgesinde yer alan ülkeler ve ardından Asya Pasifik ülkeleri fuarcılıkta hızlı bir şekilde toparlandı." dedi.

Almanya'daki önemli ihtisas fuarlarının uzunca bir süre açılmamasının yakın coğrafyadaki rakiplerini ön plana çıkardığını ifade eden Ersözlü, "İstanbul'un fuarcılıktaki en yakın rakipleri olan Dubai ve Moskova üçgeninde savaş dolayısıyla Rusya kan kaybetti. Pandemi sonrası her yılın bir öncekinden daha efektif geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

2024 yılında fuar takvimlerinde birçok sektörde önemli fuarların mevcut olduğunu aktaran Ersözlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki tüm fuarların sayısını ele aldığımızda her yıl ortalama 5 bin civarında fuar düzenleniyor. Türkiye'de fuarcılık sektöründe en yüksek pazar payına sahip olan Tüyap Fuarcılık Grubu, 2022 yılından 2023 yılına yabancı ziyaretçideki değişim oranını yüzde 47,7 olarak açıklamıştı. Aynı şekilde TFYD üyelerimizin de pandemi sonrası düzenlediği fuarlardaki ziyaretçi ve katılımcı sayılarında önemli artışlar görüyoruz. Bu tablo fuarcılık sektöründe daha fazla işbirliği ortaya koyacağımızı gösteriyor. Ülkemizdeki fuar organizatörleri olarak 2024'ün de bir önceki seneden daha verimli geçmesini umut ediyoruz. Fuarcılık sektörü sadece iş dünyası için önemli bir buluşma platformu sağlamıyor, aynı zamanda hem bölgenin hem de ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor."