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Dış giyimde kullanılan kumaşların standardı belirlendi

Dış giyimde kullanılan yünlü dokuma kumaşların tarifi, özellikleri, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz şekli standartları belli oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "TS 2793 Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler Standardı" ile "TS EN 1765 Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak İçin-Hortum Takımlarının Özellikleri Standardı" ile ilgili tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk tebliğ, dış giyimde kullanılan yünlü dokuma kumaşların tarifini, özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsıyor.

Giyim ve aksesuarlarında kullanılan kumaşlar (kravatlık) ile dekorasyon amaçlı kumaşlar (döşemelik, perdelik, örtülük) bu standart kapsamı dışında tutuldu.

Standart kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenler, Türk Standardları Enstitüsünden veya il temsilciliklerinden alacakları belgelerde belirtilen hükümlere uymak zorunda olacak.

PETROL HORTUMLARINA DA STANDAR GETİRİLDİ

İkinci tebliğde ise lastik hortum takımları ile akaryakıt doldurmak ve boşaltmak için kullanılan hortum takımlarının standartları düzenlendi. Söz konusu standart, ham petrol ve diğer sıvı petrol ürünleri dahil, petrol naklinde doldurma ve boşaltma amacıyla kullanılan 4 tip karakteristik hortum takımını kapsıyor.

Öte yandan, "TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı", "TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı", "TS EN 10056-1 Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1 Boyutlar Standardı" tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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