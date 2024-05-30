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Ekonomi

Dış ticaret açığı rakamları sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden düşük gerçekleşecek” dedi.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
Dış ticaret açığı rakamları sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, medya hesabından dış ticaret açığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttığını söyleyen Şimşek, bu durumun cari açığa da yansıyacağını söyledi. Şimşek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

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