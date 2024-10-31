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Ekonomi

Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalışla 21 milyar 987 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 1,4 düşüşle 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Dış ticaret rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalışla 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,4 düşüşle 27 milyar 116 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2023'te yüzde 81,5 iken geçen ay yüzde 81,1'e geriledi.

- OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 33,1 AZALDI

Ocak-eylül döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,1 azalarak 252 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,1 azalışla 87 milyar 664 milyon dolardan 60 milyar 430 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2023 döneminde yüzde 68,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 2,9 artarak 20 milyar 231 milyon dolardan 20 milyar 819 milyon dolara çıktı. Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,5 artışla 20 milyar 286 milyon dolardan 21 milyar 203 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, eylülde 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artışla 42 milyar 22 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,2 olarak belirlendi.

  • Dış ticaret
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