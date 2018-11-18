‘Dış ticarette güzel gelişmeler oluyor’

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde dış ticarete yönelik oldukça güzel gelişmeler görüldüğünü söyledi.

4’ÜNCÜ SIRAYA ÇIKTIK

Pekcan “Dünyadaki tüm korumacılık rüzgarlarına, bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa ve başta Brexit olmak üzere AB’de yaşanan dalgalanmalara rağmen, ihracatımız ekim ayında yüzde 13.1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar seviyesine ulaştı” dedi. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de marka konusunda, Türkiye’nin başarısının takdire şayan olduğunu belirterek “2016 yılında yapılan 220 bin marka tesciliyle, bu alanda 4. sırada yer alıyoruz. Toplam tescilli marka sayımız 865 bine ulaştı. Ar-Ge merkezlerimizde yapılan toplam patent başvuru sayısı ise 10 bine yaklaşmış durumda ve bu başvuruların 2 bin 375’i tescillendi” dedi. Bu arada tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için 2.500’ün üzerinde başvuru yapılan yarışmada, ambalajdan ev eşyasına kadar 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yarışma ile kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran üstün ve iyi tasarımlar ödüllendirildi.