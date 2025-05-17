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Ekonomi

Dışa bağımlılığı azaltacak keşif: Karadeniz'de 75 milyar metreküp rezerv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'de bulunan 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin yaklaşık 30 milyar dolarlık ekonomik değere sahip olduğunu belirterek, 'Dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır.' dedi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Dışa bağımlılığı azaltacak keşif: Karadeniz'de 75 milyar metreküp rezerv
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stratejik öncelikleri olan enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyerek, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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