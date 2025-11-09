Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon sırasında iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığını söyledi.

Tinoco, 2014'te iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açtığını hatırlatarak, "Türkiye'yi Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında güvenin daha da artması ve karşılıklı anlayışın güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getiren Tinoco, amaçlarının Kosta Rika'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirmek olduğunu belirtti.

Bakan Tinoco, Türkiye'nin kendileri açısından önemine vurgu yaparak, "Amacımız, dünyada daha fazla ve daha güçlü ticaret ortaklıkları kurarak, geleneksel olarak ticaret yaptığımız ülkelere bağımlılığımızı kademeli olarak azaltmaktır. Bu bağlamda Türkiye, Asya'ya açılan kapı ve Avrupa'nın son noktası olarak, tropikal ürünlerin tanıtımı, ihracatı açısından stratejik bir konuma sahip." dedi.

Türk iş insanlarına çağrıda bulunan Tinoco, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi geçmiş deneyimlerime dayanarak, güven ortamının oluşturulmasının temel bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu ortamın sağlanmasının koşulları ise nitelikli insan kaynağı, zaman içinde değişmeyen hukukun üstünlüğü ilkesi ve kamu politikalarında istikrardır. Kosta Rika'da bu koşullar her zaman mevcuttur."

Tinoco, ülkede serbest sermaye akışı, sözleşme özgürlüğü ve etkin bir tahkim sisteminin bulunduğunu belirterek, "Anlaşmazlıklar, mahkemeye taşınmasına gerek kalmadan, ticaret odaları bünyesindeki tahkim merkezlerinde çözülebilmektedir. Ayrıca Kosta Rika'da faaliyet gösteren 1000'den fazla uluslararası şirket, ülkenin elverişli iş ortamını açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

- "BİR DIŞ TEHDİT ALGISI BULUNMAMAKTADIR"

Kosta Rika'nın 77 yıl önce ordusunu kaldırdığını anımsatan Tinoco, "Son 75 yıl boyunca yaşadığımız sınır anlaşmazlıkları gibi farklılıkları da barışçıl yollarla, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde çözüme kavuşturduk. Ülkemizin, ulusal savunma güçlerine ihtiyaç duyacağı bir dış tehdit algısı bulunmamaktadır." dedi.

Tinoco, Kosta Rika'nın barışa güçlü biçimde bağlı olduğunu, ülkenin yıllık askeri bütçesinin sıfır olmasının, geniş bir orta sınıfın oluşmasına ve toplumsal barışın temellerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

ABD'nin Venezuela'ya olası müdahalesine ilişkin soruya ise Bakan Tinoco, şu yanıtı verdi:

"ABD hükümeti, bu operasyonların artık yalnızca uyuşturucu kaçakçılarına değil, aynı zamanda narkoterörist olarak tanımlanan gruplara karşı yürütüldüğünü ifade ediyor. Ancak Venezuela ve son olarak Kolombiya, bu durumun bir askeri saldırı ya da olası bir işgale dönüşebileceği yönündeki endişelerini dile getiriyor. Her iki tarafın görüşleri şu anda uluslararası forumlarda tartışılıyor. Kosta Rika ise her zaman olduğu gibi, tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden yana bir tutum sergiliyor. Ülke olarak gelişmeleri dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz."