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Ekonomi

Dışa bağımlılığı bıçak gibi kesecek! 20 ayda hazırlandı! Seri üretim başladı

TürkTraktör, Erenler fabrikasında daha önce yurt dışından tedarik ettiği TR6 serisi kabinlerinin üretimine başladı. TürkTraktör'ün üretimine başladığı TR6 serisi kabinleri, doğal navigasyon ve zemine entegre şarj pedleri (fırsat şarjı) ile öne çıkıyor.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, yerlilik oranını artırmaya ve sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yaklaşık 20 ay süren bir hazırlık aşamasının ardından üretim hattında yerli kabinlerin yer almasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını aktardı.

"BİR İLKE DAHA İMZA ATIYORUZ"

Daha önce yurt dışından tedarik ettikleri TR6 serisi kabinleri, Erenler fabrikasında üretmekten mutluluk duyduklarını belirten Özüner, şu bilgileri verdi:

"Bundan böyle yerli pazara yönelik ürettiğimiz, 'yerli dev' olarak nitelendirilen tüm TR6 serisi ürünlerimizde Erenler fabrikamızda üretilmiş kabinler yer alacak. Mevcut durumda, Ankara fabrikamızda motor, ön aks ve şanzıman üretimlerini gerçekleştiriyorduk. Şimdi de önemli komponentlerimizden kabin ile bir ilke daha imza atıyoruz.

Kalite seviyesini en üst düzeyde tutabilmek için operasyonlara özel elektronik ekipmanlar devreye aldık. Buna ek olarak her zaman olduğu gibi, ergonomi ve iş güvenliğini önceliklendirip özel montaj ekipmanları ile hattımızı donattık. Attığımız bu adımla ülke ekonomisine de katkıda bulunmanın gururu içindeyiz. 68 yıldır sektöründe ve tarım mekanizasyonunda öncü bir şirket olarak bu alandaki üretim kapasitemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, TürkTraktör'ün üretimine başladığı TR6 serisi kabinleri, doğal navigasyon ve zemine entegre şarj pedleri (fırsat şarjı) ile öne çıkıyor.

Böylelikle şarj istasyonuna ihtiyaç duyulmadan esnek bir şekilde üretim yapabilen, sektöründe kurulmuş ilk AGV'li (Automated Guided Vehicle-Otomatik Yönlendirmeli Araç) üretim hattı devreye alınmış oldu.

Üretim süreçlerinde sağlanan teknolojik dönüşüm ile kabinler, klasik üretim bantları yerine AGV'ler üzerinden hareket ediyor.

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