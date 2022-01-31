Dışa bağımlılığı bitirdi! Muadilini buldu, piyasaya sürdü

IHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:14

Türkiye genelinde mermer ve ithal granit alımı yapan Bandırma'da kurulu madencilik firması, Vietnam'dan getirilen granit taşının benzerini bulup piyasaya sürerek, 5 yılda 3 milyon dolarlık taşın ithalatını engelledi. Cemal Gümüş, Vietnam'dan ithal edilen "violet" ismindeki taşın benzerini Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir ocakta keşfedip, iç piyasada ticaretini yaparak ithalatı önlediğini söyledi.

Cemal Gümüş, "Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 yıl önce bir yerli granit ocağı faaliyet gösteriyordu. Biz bunu tespit ettik. Bu taşları belediyelere kaldırım taşı mahiyetinde ham şeklinde kesip satıyorlardı. Bizim Vietnam'dan getirdiğimiz violet isminde bir granitimiz vardı. Bu granitle aynı renkte ve aynı yapıda olduğunu tespit edince, biz ocak sahiplerine dedik ki, (Siz bu taşı kesin, cilalayın, bu şekilde getirin. Biz bunu iç piyasada satalım, böylece ithalatı engellemiş olalım). İlk zamanlar ocak sahipleri pek fazla itibar etmediler. 1-2 tırla başladık, satılmayacak zannedildi. Umulmadığı şekilde biz bu malı Türkiye genelinde her yere sattık. Baktılar ki bu ciddi bir satışa sebebiyet verecek, üretimin tamamını bize çevirdiler. Dolayısıyla 5 yılın sonunda gördük ki 3 milyon dolarlık Vietnam'dan içeri girecek taşın ithalatını engellemiş olduk. Bu sayede 3 milyon dolarlık bu Ezine yerli granitimizi Türk lirasıyla iç piyasada satmış olduk. Bunu Türkiye'de diğer rakip firmalar, dolar ya da avro üzerinden satıyorlar. Kendi iç piyasamızda da böyle satıyorlar, biz buna zinhar karşı olduk. Kesinlikle ülkemizde çıkan taşın, millî para birimimizle satılması hususunda çok çabamız oldu. Bugüne kadar da ülkemizde çıkan bu graniti Türk liramızla sattık ve satmaya da devam ediyoruz. Fransa'ya, Bulgaristan'a ve Azerbaycan'a mermer ihracatı yapıyor. Üretim ile alakalı 2023 yılında bir tesis kurarak, kendimiz imal edip ihracatını yapmayı hedefliyoruz" dedi.