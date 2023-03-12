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Ekonomi

Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye 1 milyon dönümlük arazide üretecek

Karadeniz doğal gazı vatandaşla buluşuyor. Nisan ayında işlenecek gaz ulusal sisteme bağlanacak. İlk etapta 10 milyon metreküp doğal gaz kullanılacak. 2026 yılında kullanılan doğal gazın yüzde 30'unun yerli kaynaktan karşılanması hedefleniyor. Filyos Limanı'nda TPAO'ya tahsis edilen 1 milyon dönümlük alanda, yüzlerce kamyon ve personel ile rafine ve boru hatları için çalışması yapılıyor.

TRT Haber12 Mart 2023 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye 1 milyon dönümlük arazide üretecek
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Karadeniz doğal gazı için geri sayım başladı.

Hedef martta doğal gazı tüketiciye ulaştırmaktı. Deprem nedeniyle bu tarih ileriye alındı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak. 710 milyar metreküplük rezervi ile doğal gaz üreten ülkeler arasındaki yerini alacak.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK! TÜRKİYE 1 MİLYON DÖNÜMLÜK ARAZİDE ÜRETECEK

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı

Bölgedeki gazın ulusal sisteme verilmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Filyos Liman'ında dev bir doğal gaz işleme tesisi kuruldu. 170 kilometrelik boru hattı ile doğal gaz bu tesise gelecek.

2026'da kullanılan doğal gazın yüzde 30'u Karadeniz'den karşılanacak

Ardından ulusal sisteme verilmeye hazır hale getirilecek. Yani nisan ayında ocaklarda yerli doğal gaz yanacak.

İlk etapta 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek. Ardından bu miktar büyük oranda artırılacak.

2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'u Karadeniz sahasından karşılanacak.

  • Karadeniz gazı
  • doğal gaz
  • enerji
  • Filyos

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