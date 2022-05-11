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Ekonomi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İkili ticaret hacmimizi artırmak için mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, 'İkili ilişkilerimizi değerlendirdik ama özellikle ikili ticaret hacmimizi artırmak, dengeli hale getirmek ve yatırımları artırmak için daha fazla çalışmamız gerektiği konusunda mutabıkız.' ifadeleri kullandı.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
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Çavuşoğlu, 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısı kapsamında bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas'ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğu kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşı Burita'ya, Fas'a ve ABD'ye toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

SAHEL BÖLGESİNDE DEAŞ SALDIRILARI ARTTI

Çavuşoğlu, bu toplantının zamanlamasının çok önemli olduğunu düşündüğünü dile getirerek Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve Afrika'da, Sahel bölgesinde DEAŞ terör örgütünün saldırılarının arttığını gördüklerini söyledi.

Bu vesileyle mevkidaşı Nasır Burita ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi değerlendirdik ama özellikle ikili ticaret hacmimizi artırmak, dengeli hale getirmek ve yatırımları artırmak için daha fazla çalışmamız gerektiği konusunda mutabıkız. Bununla ilgili gerekli mekanizmaların toplantılarını önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Kardeşim Nasır'ı en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

"BU KONULARDA FAS VE TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞLERİ UYUŞUYOR."

Çavuşoğlu, Burita ile ikili ve bölgesel meselelere ilişkin Ukrayna savaşı, savaş sonrası nelerin beklendiği, her iki ülkeyi de ilgilendiren Libya'daki durum ile bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldıklarına işaret ederek "Bu konularda Fas ve Türkiye'nin görüşleri uyuşuyor." dedi.

Sahel bölgesinin yanı sıra Kuzey Afrika'nın barış, istikrar ve refahı Akdeniz, Afrika, Orta Doğu hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bölge ülkelerinin özellikle birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı temelinde geliştireceği ilişkiler, kalıcı istikrar için şarttır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman ülkelerin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü konusunda ilkesel tavır sergilediğini belirterek "Bu çerçevede kardeş Fas'ın da toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her zaman olduğu gibi bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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