Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye yeniden seçildi

DHA 17 Mart 2022 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 10:23

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UNCITRAL'ın 2022-2028 dönemi üyeliği seçimlerinin, 15 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin anılan dönem için yeniden seçildiği kaydedilerek, "Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır. Türkiye, uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir" denildi.