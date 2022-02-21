Diyabet hastasına 1800 gün prim, kanser teşhisine 18 ay maaş

Yeni Şafak 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:46 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:46

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor .Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Şeker hastalarının bu imkandan yararlanması için, hastalığın çalışma gücünde yüzde 60 oranında kayba yol açmış olması gerekiyor. Tabii bu kaybın sevk edilen hastanenin raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Bunun yanında en az 10 yıl, yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

SGK Maluliyet Tespiti İşletmeleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor. Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor.

KANSER HASTASINA 18 AY MAAŞ

Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklardan 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı devam ediyor.