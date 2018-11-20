Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından yatırım 5 kat arttı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından 2 yılda Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce kentteki yatırımlarda 5 kat artış sağlandı.

İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

İki yıllık süreçte 658 milyon liralık yatırımı vatandaşların hizmetine sunan DİSKİ, merkezin yanı sıra kırsal mahallelerin kanalizasyon, içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu arıtma ile su depolarının bakım ve onarımı gibi sorunlarını da bir bir çözdü.

80 proje kentle buluştu

DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar il genelinde 473 milyon liralık kaynakla 36 projeyi tamamladıklarını söyledi.

Bu yıl ise, aralarında 29 milyon liralık Çınar ilçesi içme suyu ve kanalizasyon projesi, 16 milyon liralık Çermik ilçesi içme suyu şebekesi projesi ve 13 milyon liralık Kulp ilçesi içme suyu ve kanalizasyon projesi de olmak üzere 44 projenin devam ettiğini belirten Tutşi, toplamda yaklaşık 658 milyon liralık 80 projenin yürütülmüş olduğunu aktardı.

Ergani ilçesinin içme suyunu sağlayan pompa istasyonunda yaklaşık 12 kilometre isale hattı ile arıtma tesisine su taşındığını dile getiren Tutşi, ilçenin 2040 yılına kadar içme suyunun karşılanacağını kaydetti.

Tutşi, "2017-2018'de il genelinde toplam 318 kilometre atık su şebekesi, 126 kilometre yağmur suyu şebekesi, 323 kilometre de içme suyu şebekesi imalatlarımızı yaptık. Bunlar yıl sonunda tamamlanmış olacak." dedi.

Köyler hasret kaldığı hizmetlerle buluştu

Köylerdeki su depolarının bakımı ve onarımının yıllarca yapılmadığın işaret eden Tutşi, tamamı onarılarak, vatandaşın daha temiz ve düzenli su almasına katkı sağlandığını belirtti.

Tutşi, bu yıl 128 köyde toplam 36 kilometre sondaj çalışması yürüterek, bu köylerin içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"127'si ayaklı, 378 gömme depo olmak üzere 505 kırsal mahalledeki su depomuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Diyarbakır'da ilk defa köylerimizin kanalizasyon alt yapısını, foseptiği, şebekesi, alt yapısı ve doğal arıtması için yapılan çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Toplamda 7 kırsal mahallede doğal arıtma tesisini de ilk defa bu yıl içerisinde yapmış ve bitirmiş olacağız."

Kent genelinde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Tutşi, "Kent merkezinde 65 kilometre yağmur suyu şebekesi döşüyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu şebekelerimizi kentin gelişim bölgelerine doğru kaydırdık. O bölgelerde bundan sonra böyle bir alt yapı çalışmasına gerek kalmayacak." diye konuştu.

"Kayıp kaçak oranını azaltarak, gelirimizi artırdık"

Göreve başladıklarında 2,64 kuruş olan içme suyu bedeline hiç zam yapmadıklarını vurgulayan Tutşi, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bir kuruş borç etmeden, kendi öz kaynaklarımızla yatırımların tamamını yaptık. Önceki dönemlere göre 5 kat fazla yatırım yapmış olduk. Ödeneklerimizi yatırım noktasında artırdık. Kayıp kaçak oranını azaltarak gelirimizi artırdık. DİSKİ'nin tüm geliri halka sunduğumuz içme suyu bedelinden karşılanmaktadır."

Göreve başladıkları günden bu yana DİSKİ'nin kaynaklarını halkın hizmetine sunmak noktasında son derece duyarlı ve hassas çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tutşi, "Bundan sonra da kaynaklarımızı yerli yerinde ve halkın hizmetine sunacak şekilde projeler için kullanarak, içme suyu, kanalizasyon, altyapı, yağmur suyu ihtiyacını çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.