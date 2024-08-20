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Ekonomi

Diyarbakır'daki petrol boru hattı için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan bir sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki petrol boru hattı için kamulaştırma kararı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır sınırları dahilinde sahip olduğu İR/TPO/K hak sıra numaralı işletme ruhsatında açılan Kurkan-45 kuyusunun lokasyon yolu ve yer üstü petrol boru hattı için gerekli olan Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu mahallesi 125 ada 11 numaralı parselin 1299 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

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