Diyarbakırlı çiftçiye 51 ton ücretsiz sertifikalı tohum verildi

Diyarbakır'da, 37 çiftçiye yaklaşık 51 ton ücretsiz sertifikalı tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) ortaklığıyla sertifikalı tohumun önemini anlatmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için düzenlenen "Sertifikalı Tohum Dağıtım Töreni"nde, ilde bu alanda faaliyet yürüten firma ve çiftçiler bir araya getirildi.

Törende, tohum üreten firmalar tarafından 37 çiftçiye, ücretsiz 51 ton nohut, mercimek ve buğday tohumu verildi.

Vali Vekili Helvacı, burada yaptığı konuşmada, geçmişte tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerin az gelişmiş diye düşünüldüğünü fakat bunun yanlış olduğunu söyledi.

Dünyanın tarım ve hayvancılıkta en güçlülerinin aynı zamanda sanayide de en gelişmiş ülkeler olduğunu belirten Helvacı, bir ülkenin sanayi ve endüstride gelişmiş olmasının tarım ve hayvancılığının da o doğrultuda gelişmiş olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Helvacı, "Türkiye tohumda her açıdan diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktı. Devletin doğru politikaları sonucunda Türkiye, belli tohumların çok güçlü tedarikçisi ve ihraç edici ülkesi haline geldi." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da il olarak tohumculuk konusunda ciddi mesafeler aldıklarını söyledi.

Türkiye'deki sertifikalı tohum üretim alanları bakımından Diyarbakır'ın üçüncü sırada yer aldığını anlatan Atalar, "Diyarbakır'da 36 firmayla 335 bin dekar alanda sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl 37 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleşmiştir. Bu yıl için şu an sertifikalandırma işlemi devam etmektedir. Geçen yılki rakamın çok daha üstünde bir üretim gerçekleştireceğimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sertifikalı tohum kullanımının önemine değinen Atalar, bütün üretim şartlarının eşit olması durumunda sertifikalı tohum kullanımının verimde yüzde 25'lik bir artışı sağlayabildiğini vurguladı.

"Diyarbakır'da 2017-2018'de üretilen bin tonun üzerinde tohum İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova'ya ihracat edildi." diyen Atalar, 2017'de sertifikalı tohum kullanan 14 bin 445 çiftçiye 25 milyon lira destek sağlandığını sözlerine ekledi.

Etkinlikte sahne alan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı koro şarkılar seslendirdi.