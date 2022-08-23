Doğal gaz devi çökertti! Komşu resmen havlu attı: Durum o kadar kötü ki...

Masanın başkanlığını yapan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Hristo Aleksiev, basına yaptığı açıklamada, "Durum o kadar kötü ki artık doğal gaz devi Gazprom ile görüşme masasına dönmek kaçınılmaz oldu." dedi.

Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu Başbakan Gılıb Donev'in hükümeti, eski hükümetin ABD'den sipariş ettiği LPG taşıyan 7 tankerin sadece birinin alınmasını onaylamıştı. Bu durumda, Azerbaycan'dan yapılan ithalatla bu kaynakların ülkedeki ihtiyacın sadece 3'te 2'sini karşılayacağını ifade eden Aleksiev, geri kalan miktar için Gazprom ile görüşmelere gidilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ülkedeki büyük işletmeleri temsil eden Sanayi Sermaye Birliği Başkanı Vasil Velev de doğal gaz devi Gazprom alternatifi konusunda hükümetin düşüncesine destek verdi.

"DOĞAL GAZ DEVİ GAZPROM İLE YENİ BİR ANLAŞMAYA GİDİLEBİLİR"



6 Haziran'da istifa eden eski Başbakan Kiril Petkov'un sağcı ve AB yanlısı hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açması sonrası koyduğu sert tepkisi nedeniyle Bulgaristan-Rusya ilişkileri gergin bir döneme girmişti.

Rusya, Gazprom'a ruble ile ödemeleri reddeden Bulgaristan'ı da "düşman ülkeler" listesine eklemesinin ardından 27 Nisan'da doğal gaz aktarımını kesmişti. Ardından Bulgaristan, ülkede "casusluk" yaptıkları iddiasıyla Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli 70 personelini "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kiril Petkov hükümeti, doğal gaz devi doğal gaz devi Gazprom'a alternatif kaynaklar arayışı çerçevesinde Azerbaycan ve Katar ile görüşmeler yaparak, ABD'den LPG taşıyan 7 tankerin gelmesini ayarlamıştı.

Rusya'nın Soya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Petkov'dan sonra iktidara gelen Gılıb Donev hükümetinin niyetine ilişkin, "Bulgaristan'ın iyi irade göstermesi durumunda Gazprom ile (Aralık 2022'ye kadar geçerli) eski anlaşma feshedilir ve yeni bir anlaşmaya gidilebilir." dedi.

Gılıb Donev hükümeti, görevinin 4. gününde ülkenin siyasi dümenini Rusya'ya doğru çevirip, Gazprom ile yakınlaşmaya yüz tutan politikası yüzünden sokak protestoları ile karşılaşmıştı.

KOMŞU RESMEN HAVLU ATTI! "100 MİLYONLARCA AVRO KAYBEDERİZ"

Enerji uzmanları, doğal gaz devi Gazprom'a geri dönmeyi planlayan geçici hükümetin kararını eleştirdi.

Enerji uzmanı Vasko Naçev, basına açıklamasında, Bulgaristan'ın tek taraflı olarak doğal gaz tedarikini kesen Gazprom'a açtığı tahkim davasını kaybedebileceği konusunda uyardı.

Naçev, "Kısacası, Bulgaristan yeniden doğal gaz devi Gazprom ile görüşmelere girerse, 100 milyonlarca avroluk tazminatından vazgeçer. Ülkemiz doğal gaz devi Gazprom'a para ödemeye başlarsa bu para, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin Ukrayna'ya karşı savaşına finansman olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'da elektrik üretiminin sadece yüzde 6'sını oluşturan doğal gazın azalan kullanım miktarının ülke için kritik olmadığını savunan eski Enerji Bakanı Miroslav Sevlievski de basına şu yorumu yaptı:

"Rusya'dan doğal gaz almak ne güvenilir ne de ucuz olur. Eski Sovyetler Birliği'nin (SSCB) 16. Cumhuriyeti olsaydık, ikinci bir Kırım olsaydık bile, Bulgarların çoğu böyle bir dönüş istemezdi. Gazprom'un ikmallerine güvenilemez."