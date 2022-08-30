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Ekonomi

Doğal gaz devi duyurdu: Gaz akışı kesildi

Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya doğal gaz silahını çekti. Fransız enerji devi Engie, Rus enerji devi Gazprom'un bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini duyurdu.

IHA30 Ağustos 2022 Salı 10:40 - Güncelleme:
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Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor.

DOĞAL GAZ DEVİ DUYURDU: GAZ AKIŞI KESİLDİ

Rus enerji şirketi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye bugünden itibaren taraflar arasındaki bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı ile ilgili mevcut endişeler nedeniyle gaz akışını daha da azaltacağı konusunda bilgi verdi.

Fransız yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce açıklandığı gibi Engie, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin etmişti. Gazprom'un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu" ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN UYARMIŞTI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, şirketlere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.

  • Gazprom
  • doğal gaz
  • Rus eneji devi

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