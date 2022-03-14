Doğal gaz ile ilgili çarpıcı gelişme! Türkiye için büyük fırsat

TRT Haber 14 Mart 2022 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:56

10 yıl önce imzalar İstanbul'da atıldı, 7 milyar dolarlık yatırım hayata geçti.

Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi ile, Azerbaycan doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıyor. Proje sayesinde Avrupa'nın enerji ihtiyacı güvence altına alınırken Türkiye'nin jeostratejik değeri güçlendi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, TANAP projesini daha da kritik noktaya taşıdı. Türkiye ve Azerbaycan'ın inisiyatifi ile başlatılan projede Azerbaycan doğalgazı AB'nin enerji arz güvenliğinde mühim rol oynarken Türkiye de köprü göreviyle önemli gelir elde etti.

Proje ile 2021'de Türkiye'ye 8 buçuk milyar metreküp, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya ise yaklaşık 8 milyar metreküp gaz taşındı. Bu kapasitenin artırılması planlanıyor.

"DAHA ÇOK GAZ TÜRKİYE VE AB PAZARINA ÇIKARILACAK"

TRT Haber'in haberine göre, Azerbaycan Milletvekili Vugar Bayramov şunları söyledi.

'2024 yılından itibaren Türkiye pazarına daha çok doğal gazın gönderilmesi planlanıyor. Hem Şahdeniz yatağından hem Abşeron yatağından daha çok doğal gazın Türkiye ve AB pazarına çıkarılması göz önünde tutuluyor.'

Rus doğal gazına yaptırım uygulayan ve Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durduran Avrupa Birliği yeni arayışta.

Rus doğal gazına bağımlılığın azaltılması yönünde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. TANAP'ın Avrupa üzerindeki kısmı olan TAP'ın kapasitesinin 20 milyar metreküpe çıkarılması da hedefler arasında.