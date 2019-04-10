Doğal gaz ile ısınan tasarruf sağladı

Böylece, doğal gazla ısınan konutlar, kömürle ısınanlara göre ortalama 690 lira, elektrikle ısınan konutlara göre de ortalama 3 bin 360 lira daha az fatura ödemiş oldu. Rapora göre geçen yıl hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 2 bin 581 metreküple en fazla Ardahan’da, 648 metreküple en az Antalya’da gerçekleşti.

48 YILIN EN SICAK KIŞI

2018’de Türkiye’de hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 905 metreküpü buldu. Bu çerçevede, Türkiye’de geçen yıl toplam doğal gaz tüketimi de 48.9 milyar metreküp oldu. Türkiye’de 2018’de son 48 yılın en yüksek sıcaklık ortalamaları gerçekleşti. Hava sıcaklıkları nedeniyle 2018’in eylül ve aralık ayları dışında tüm aylarda konutlarda tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

ELEKTRİK DE ARTTI

Konutlarda kış aylarında tüketim, bir önceki yıla göre yüzde 15 gerileyerek 6.5 milyar metreküpe düştü. Hane başına gaz tüketimi geçen yıl 2017’ye kıyasla ortalama yüzde 13 azaldı. Hane başı ortalama tüketimin en fazla olduğu il 2 bin 581 metreküple Ardahan oldu. Hane başı en az tüketim ise 648 metreküple Antalya’da gerçekleşti. Geçen yıl, Ankara’da hane başı doğal gaz tüketimi 981 metreküp hesaplanırken, İstanbul’da 875, İzmir’de ise 818 metreküp oldu. Rapora göre, geçen yıl Türkiye’de elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 30’a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 18 milyar metreküp oldu. Türkiye’de doğal gaz abone sayısı 15 milyon 400 bin 892’ye ulaştı.