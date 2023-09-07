Doğal gaz keşifleri yeni dönemin habercisi: Türkiye'nin bölgesel gücü bizim için kaçırılmayacak bir fırsat

Son dönemde Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan normalleşmeyi ele alan İsrail basını çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

İsrail ve Türkiye'nin doğal gaz taşımacılığı konusunda işbirliği yapacağı yönündeki beklentilerin Güney Kıbrıs tarafını rahatsız ettiği belirtilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yunanistan ve GKRY ziyaretiyle bölge ülkeleriyle işbirliğini dengelemeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı doğal gaz görüşmesinin Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla görüşmesinden sonra yapılmasına dikkat çekildi.

Makalede görüşlerine yer verilen uzmanlar, yaşanan gelişmeler sonrası Rumların Türkiye'nin İsrail'in tercih ettiği seçenek olduğu bir durumu görmek istemeyeceklerini söyledi. Akdeniz'de doğal gaz yataklarının keşfedilmesinin ardından Netanyahu'nun enerji iş birliklerini yoğunlaştırdığına atıfta bulunuldu.

İsrail ile Türkiye arasındaki ortak çıkarların zorlu engelleri aşacağına vurgu yapan uzmanlar, "Türkiye bölgesel bir ekonomik güçtür. Bu, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Arap dünyası ile Filistin meselesi üzerindeki etkisi nedeniyle İsrail'in kaçıramayacağı bir fırsat. Bölgede son dönemde yaşanan değişiklikler hem Türkiye'ye hem de İsrail'e birbirlerine ihtiyaçları olduğunu hatırlattı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasındaki görüşmeyi Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak nitelendiren uzmanlar Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan iyileşmenin İsrail ile üçlü işbirliği fırsatlarını gündeme getirebileceğini belirtirken, "Taraflar her türlü görüş ayrılığını nasıl yöneteceklerini bilecekler ancak Filistin cephesinde büyük bir gerilim yaşanırsa Erdoğan sessiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.