Doğal gaz keşiflerinde çifte kazanım! 4'te 1'i fiyatına Türkiye sahip oldu

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine imza atan Fatih ile birlikte Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Türkiye'ye çifte kazanç sağladı. İkinci el olarak satın alınan ve günümüz şartlarına göre en son teknolojilerle donatılan üç sondaj gemisinin imalat bedeli 670 milyon dolar iken, TPAO'nun satın alım bedeli 156 milyon dolar oldu.

Türkiye piyasa değeri 1 milyar doları aşan dört sondaj gemisine 250 milyon dolara sahip oldu. Gazın kullanımıyla birlikte dışa bağımlılık azalacak, enflasyon baskısı gerileyecek.

250 MİLYON DOLAR

Filoya yeni katılan 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han ile Türkiye, değeri 1 milyar doları aşan bir sondaj filosuna yalnızca 250 milyon dolar gibi bir bedelle sahip oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, bölgesinin de en güçlü hidrokarbon keşif ve sondaj filosuna sahip oldu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in enerjideki bağımsızlık bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak için verdiği mücadelelerle taçlanan bağımsızlık ateşi sayesinde Türkiye, bugün 4'ü sondaj 2'si sismik olmak üzere 6 gemiden oluşan dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor.

TÜRKİYE ALIRKEN KAZANDI

Pandemi dönemini yatırımlar açısından en iyi şekilde değerlendiren Türkiye, dünyada hidrokarbon arayışının zayıfladığı bir dönemde filosuna yeni gemiler katarak hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz'de Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

Yapılan yatırımlar sayesinde 4 sondaj gemisi de sınıfının en iyileri arasından seçildi.

Sabah'ın haberine göre, İkinci el olarak alınan ve günümüz teknolojileri ile en iyi şekilde donatılan gemiler daha alınma aşamasında Türkiye'ye kazanç sağladı.

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin finansmanı kamu ve özel bankalarından avantajlı kredi şartları çerçevesinde sağlanırken, dördüncü sondaj gemisinin finansmanı ise TPAO'nun özkaynakları ile sağlandı.

Türkiye'nin sondaj gemi filosunda yer alan Fatih, Kanuni ve Yavuz 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahip. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana'dan daha derinde, 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

GEMİNİN EN ÖZELİ ABDÜLHAMİD HAN

Türkiye'nin filosuna yeni kattığı Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise 7. Nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkıyor.

Filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak olan gemi, çift kule ile aktif konumlandırma sistemiyle göz kamaştırıyor.